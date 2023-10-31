Тюляев Арсений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1913
Дата смерти24.05.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1945
Дочь: Будишевская Леонора Арсеньева
Мать ребёнка: Жуковец Геноэфа Брониславова
Бракосочетание
До 1945
Рождение ребёнка
25.03.1949
Сын: Тюляев Александр Арсеньев
Мать ребёнка: Жуковец Геноэфа Брониславова
Смерть
24.05.1949
Старые Дороги, Стародорожский район, Минская область