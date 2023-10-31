Тюляев Арсений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюляев Арсений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1913

Дата смерти

24.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1945

Дочь: Будишевская Леонора Арсеньева

Мать ребёнка: Жуковец Геноэфа Брониславова

Бракосочетание
До 1945

Жена: Жуковец Геноэфа Брониславова

Рождение ребёнка
25.03.1949

Сын: Тюляев Александр Арсеньев

Мать ребёнка: Жуковец Геноэфа Брониславова

Смерть
24.05.1949
Старые Дороги, Стародорожский район, Минская область
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