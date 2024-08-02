Григорьева Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Фома Саввич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Савина (Фомина) Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Савин Фома Саввич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Савин Фома Саввич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Савин (Фомин) Александр Фомич
Отец ребёнка: Савин Фома Саввич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Савин (Фомин) Устин Фомич
Отец ребёнка: Савин Фома Саввич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Савина (Фомина) Устиния Фоминична
Отец ребёнка: Савин Фома Саввич
Рождение ребёнка
После 1864
Дочь: Савина (Фомина) Иулитта Фоминична
Отец ребёнка: Савин Фома Саввич
Рождение ребёнка
После 1864
Сын: Савин (Фомин) Тимофей Фомич
Отец ребёнка: Савин Фома Саввич
Смерть
После 1864