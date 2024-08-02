Григорьева Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева Прасковья Григорьевна

Григорьева Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Фома Саввич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Савина (Фомина) Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Савин Фома Саввич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Савин (Фомин) Иван Фомич

Отец ребёнка: Савин Фома Саввич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Савин (Фомин) Александр Фомич

Отец ребёнка: Савин Фома Саввич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Савин (Фомин) Устин Фомич

Отец ребёнка: Савин Фома Саввич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Савина (Фомина) Устиния Фоминична

Отец ребёнка: Савин Фома Саввич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
После 1864

Дочь: Савина (Фомина) Иулитта Фоминична

Отец ребёнка: Савин Фома Саввич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
После 1864

Сын: Савин (Фомин) Тимофей Фомич

Отец ребёнка: Савин Фома Саввич

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Смерть
После 1864
Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.