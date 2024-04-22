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Немчинов Феофан Васильев

Место рождения

Удино, Холмский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1828 г.р.
Около 1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Удино, Холмский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
13.01.1847

Жена: Немчинова Евдокия Семенова

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Псковской губ., Великолудской вол., Зезюлиского уезда деревни Удиной государственный крестьянин Феофан Васильев (фамилия не указана), 28 лет, вдов по первому браку. Невеста: девица Евдокия Семе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немчинова Евдокия Феодорова

Смерть
Неизвестно
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