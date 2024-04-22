Немчинов Феофан Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1847
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Псковской губ., Великолудской вол., Зезюлиского уезда деревни Удиной государственный крестьянин Феофан Васильев (фамилия не указана), 28 лет, вдов по первому браку. Невеста: девица Евдокия Семе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно