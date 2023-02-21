Мельникова (Горшкова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1906
Отец: Горшков Иван Васильевич
Мать: Горшкова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1941
Сын: Притчин Александр Александрович
Отец ребёнка: Притчин Александр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область