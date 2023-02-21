Мельникова (Горшкова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Горшкова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1906

Отец: Горшков Иван Васильевич

Мать: Горшкова Анна Никитична

Рождение ребёнка
1941

Сын: Притчин Александр Александрович

Отец ребёнка: Притчин Александр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюховских Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Притчин Александр Ильич

Смерть
Неизвестно
Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
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