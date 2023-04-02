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Андреев Павел Викторович
Андреев Павел Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Андреев Виктор Арефьевич
1893 г.р.
Мать
Андреева (Юданова) Александра Арсеньевна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Андреев Виктор Арефьевич
Мать:
Андреева Александра Арсеньевна
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