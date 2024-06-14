Иванова Елизавета (Евдокия?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Елизавета (Евдокия?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Трофим

Рождение ребёнка
13.10.1844

Сын: Трофимов Яков

Отец ребёнка: Николаев Трофим

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Трофимова Наталья

Отец ребёнка: Николаев Трофим

Рождение ребёнка
1850

Сын: Трофимов Дмитрий

Отец ребёнка: Николаев Трофим

Смерть
После 1864

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