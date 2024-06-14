Иванова Елизавета (Евдокия?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Трофим
Рождение ребёнка
13.10.1844
Сын: Трофимов Яков
Отец ребёнка: Николаев Трофим
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Трофимова Наталья
Отец ребёнка: Николаев Трофим
Рождение ребёнка
1850
Сын: Трофимов Дмитрий
Отец ребёнка: Николаев Трофим
Смерть
После 1864