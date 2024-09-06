Феодосья Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мардарей Емельянов
Рождение ребёнка
22.07.1877 ст.
Сын: Глеб Мардариев
Отец ребёнка: Мардарей Емельянов
деревни Нератовки отставной солдат Мардей Емельянов и законная жена его Феодосья Романова,православные
Смерть
Неизвестно