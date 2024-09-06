Феодосья Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосья Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мардарей Емельянов

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1877 ст.

Сын: Глеб Мардариев

Отец ребёнка: Мардарей Емельянов

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
деревни Нератовки отставной солдат Мардей Емельянов и законная жена его Феодосья Романова,православные
Смерть
Неизвестно

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