Мустафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Абдурахман

Мать ребёнка: не указана

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Низаметдин

Мать ребёнка: не указана

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Смерть
Неизвестно
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
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