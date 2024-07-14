Аршинская Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1932
Сын: Аршинский Вениамин Александрович
Отец ребёнка: не указан
Газимурский Завод, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно