Аршинская Неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАршинская Неизвестно

Аршинская Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.01.1932

Сын: Аршинский Вениамин Александрович

Отец ребёнка: не указан

Газимурский Завод, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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