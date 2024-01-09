Савельев Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти22.11.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Савельев Петр Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1898
Сын: Савельев Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Савельева Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
09.06.1901
Сын: Савельев Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Савельева Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1902
Сын: Савельев Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Савельева Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1909 ст.
Дочь: (Савельева) Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Савельева Анисья Васильевна
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
22.11.1912