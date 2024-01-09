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Савельев Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

22.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Савельев Петр Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
09.10.1898

Сын: Савельев Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Савельева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Савельев Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Савельева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
10.08.1902

Сын: Савельев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Савельева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.1909 ст.

Дочь: (Савельева) Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Савельева Анисья Васильевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
22.11.1912

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