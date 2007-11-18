Передних Вероника Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передних Вероника Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2007

Отец: не указан

Мать: Передних Екатерина Викторовна

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