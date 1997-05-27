Исаев Ильшат Максутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Ильшат Максутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1997

Отец: Исаев Максут Касимович

Мать: Исаева Фарида Тимерзагитовна

Рождение ребёнка
25.09.2019

Дочь: Исаева Айгиза Ильшатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.2023

Сын: Исаев Азан Ильшатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.2023

Сын: Исаев Арслан Ильшатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
10.10.2023

Жена: скрыто настройками приватности

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