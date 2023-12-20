Глухих Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1978
Отец: Глухих Григорий Иванович
Мать: Глухих Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.2007
Дочь: Глухих Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Глухих (Тимофеева) Анна Вячеславовна
Рождение ребёнка
21.02.2022
Дочь: Глухих Вера Александровна
Мать ребёнка: Глухих (Тимофеева) Анна Вячеславовна