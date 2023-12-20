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Глухих Александр Григорьевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

08.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1978

Отец: Глухих Григорий Иванович

Мать: Глухих Нина Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухих (Тимофеева) Анна Вячеславовна

Рождение ребёнка
10.01.2007

Дочь: Глухих Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Глухих (Тимофеева) Анна Вячеславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.2022

Дочь: Глухих Вера Александровна

Мать ребёнка: Глухих (Тимофеева) Анна Вячеславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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