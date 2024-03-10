Данилов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1871 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Данилова Дарья Самсоновна

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/522ef74e-8ef7-4632-af5e-cdd4209d4668/201
Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.

Сын: Данилов Семен Иванович

Мать ребёнка: Данилова Дарья Самсоновна

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/cb6b2567-670f-4837-87d0-3af6cccefde5/311
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Дарья Самсоновна

Смерть
Неизвестно
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