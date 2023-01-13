(Сергеева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сергеева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1977

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1977

Отец: Сергеев Анатолий

Мать: Сергеева (Гусева) Елена

Рождение ребёнка
23.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжков Игорь

Рождение ребёнка
23.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжков Игорь

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