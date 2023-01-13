(Сергеева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1977
Отец: Сергеев Анатолий
Мать: Сергеева (Гусева) Елена
Рождение ребёнка
23.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжков Игорь
Рождение ребёнка
23.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжков Игорь