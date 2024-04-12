Бойченко Николай Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиОколо 2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Бракосочетание
Около 1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Около 2010
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно