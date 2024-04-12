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Бойченко Николай Николаевич

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Место рождения

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Около 2010

Пол

Мужской

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Бойченко Николай Михайлович

Мать: Бойченко Елена Михайловна

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1961

Жена: скрыто настройками приватности

Добровольный, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Около 2010
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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