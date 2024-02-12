Щанкина Федосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩанкина Федосия Григорьевна

Щанкина Федосия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Щанкин Андрей Захарович

Отец ребёнка: Щанкин Захар Кириллович

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1905

Сын: Щанкин Василий Захарович

Отец ребёнка: Щанкин Захар Кириллович

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Мордвин (мокша). Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитыва... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щанкин ? Захарович

Отец ребёнка: Щанкин Захар Кириллович

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щанкин ? Захарович

Отец ребёнка: Щанкин Захар Кириллович

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щанкин ? Захарович

Отец ребёнка: Щанкин Захар Кириллович

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щанкин ? Захарович

Отец ребёнка: Щанкин Захар Кириллович

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щанкина ? Захаровна

Отец ребёнка: Щанкин Захар Кириллович

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щанкин ? Захарович

Отец ребёнка: Щанкин Захар Кириллович

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щанкин Захар Кириллович

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
30.11.1951
Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close