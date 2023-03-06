Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сергей Евсеев
Мать: Авдотья Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
11.02.1854
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
02.02.1856
Дочь: (Евсеева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
03.06.1859
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно