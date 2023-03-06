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Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сергей Евсеев

Мать: Авдотья Агафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
11.02.1854

Сын: Евсеев Лев Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
02.02.1856

Дочь: (Евсеева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
03.06.1859

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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