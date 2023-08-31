Кокорина Зверева Альмира Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1981
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1981
Рождение ребёнка
17.04.2002
Дочь: Кокорина Вероника Анатольевна
Отец ребёнка: Кокорин Анатолий Викторин
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
22.07.2007
Дочь: Кокорина Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: Кокорин Анатолий Викторин
Рождение ребёнка
25.11.2017
Отец ребёнка: не указан