Кокорина Зверева Альмира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Зверева Альмира Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1981

Отец: Зверев Николай Николаевич

Мать: Рахимова Гульзифа Халитовна

Рождение ребёнка
17.04.2002

Дочь: Кокорина Вероника Анатольевна

Отец ребёнка: Кокорин Анатолий Викторин

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
22.07.2007

Дочь: Кокорина Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: Кокорин Анатолий Викторин

Рождение ребёнка
25.11.2017

Сын: Сидоров Артем Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

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