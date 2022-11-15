Калугин Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения27.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.78
Мать ребёнка: Калугина (Аляева) Наталья Ильинична
Рождение
27.04.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1977
Сын: Калугин Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Калугина (Аляева) Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
17.04.1984
Мать ребёнка: Калугина (Аляева) Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
14.06.1993
Мать ребёнка: Калугина (Аляева) Наталья Ильинична