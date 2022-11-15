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Калугин Юрий Петрович

Место рождения

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.78

Сын: Калугин Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Калугина (Аляева) Наталья Ильинична

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
27.04.1955

Отец: Калугин Пётр Александрович

Мать: Калугина (Русских) Валентина Осиповна

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина (Аляева) Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
04.07.1977

Сын: Калугин Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Калугина (Аляева) Наталья Ильинична

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1984

Сын: Калугин Павел Юрьевич

Мать ребёнка: Калугина (Аляева) Наталья Ильинична

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1993

Сын: Калугин Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Калугина (Аляева) Наталья Ильинична

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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