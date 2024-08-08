Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Семенович
Каменное, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1867
Муж: Трофим Андреевич
Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
2 брак
Смерть
Неизвестно