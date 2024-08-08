Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Егоровна

Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Семенович

Каменное, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1867

Муж: Трофим Андреевич

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
2 брак
Смерть
Неизвестно

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