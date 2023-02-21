Пузанов (Пузан) Иван Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти02.06.1892 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Место жительства
До 1875
Александрия, Кіровоградська область
ГАСК Ф.459 О.1 Д.1660 Л. 594. По постановлению Ставропольской Казенной Палаты состоявшемуся 28 февраля 1875 года мещанин Херсонской губернии, города Александрия Иван Павлов Пузана в 3 муж и жен ревизс... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
02.06.1892 ст.
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.246 МК Николаевской церкви с. Вознесенского 1892 г.: умер от рака в возрасте 65 лет