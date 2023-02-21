Пузанов (Пузан) Иван Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанов (Пузан) Иван Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

02.06.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1875
Александрия, Кіровоградська область
ГАСК Ф.459 О.1 Д.1660 Л. 594. По постановлению Ставропольской Казенной Палаты состоявшемуся 28 февраля 1875 года мещанин Херсонской губернии, города Александрия Иван Павлов Пузана в 3 муж и жен ревизс... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Иосиф Иванович

Мать ребёнка: не указана

Вознесеновское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
02.06.1892 ст.
Вознесеновское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.246 МК Николаевской церкви с. Вознесенского 1892 г.: умер от рака в возрасте 65 лет
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