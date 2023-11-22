Gusakova (Fedorova) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Tamara
Отец ребёнка: Gusakov Prokofiy (Prokop)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Nadezhda
Отец ребёнка: Gusakov Prokofiy (Prokop)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Gusakov Leonid
Отец ребёнка: Gusakov Prokofiy (Prokop)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Gusakov Yuriy
Отец ребёнка: Gusakov Prokofiy (Prokop)
Смерть
1978