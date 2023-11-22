Gusakova (Fedorova) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gusakova (Fedorova) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Tamara

Отец ребёнка: Gusakov Prokofiy (Prokop)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Nadezhda

Отец ребёнка: Gusakov Prokofiy (Prokop)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Gusakov Leonid

Отец ребёнка: Gusakov Prokofiy (Prokop)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Gusakov Yuriy

Отец ребёнка: Gusakov Prokofiy (Prokop)

Смерть
1978
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