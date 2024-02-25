Новицкая Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новицкий Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Николай Ефимович
Отец ребёнка: Новицкий Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новицкий Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипко Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Новицкий Ефим
Рождение ребёнка
08.02.1960
Дочь: Веретенникова Светлана Ефимовна
Отец ребёнка: Новицкий Ефим
Смерть
Неизвестно