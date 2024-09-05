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Каравайцева -- Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каравайцев Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.07.1903

Сын: Каравайцев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Каравайцев Василий Тимофеевич

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
23.04.1906

Сын: Каравайцев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Каравайцев Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.11.1908

Дочь: Каравайцева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Каравайцев Василий Тимофеевич

спирино
Смерть
Неизвестно

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