Каравайцева -- Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1903
Сын: Каравайцев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Каравайцев Василий Тимофеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
23.04.1906
Сын: Каравайцев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Каравайцев Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.11.1908
Дочь: Каравайцева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Каравайцев Василий Тимофеевич
спирино
Смерть
Неизвестно