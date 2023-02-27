(Рогозина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Никифор

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1876

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Отец ребёнка: Рогозин Никифор

Рождение ребёнка
09.07.1889

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Никифор

Смерть
Неизвестно

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