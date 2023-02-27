(Рогозина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Никифор
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1876
Дочь: (Рогозина) Евдокия
Отец ребёнка: Рогозин Никифор
Рождение ребёнка
09.07.1889
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Никифор
Смерть
Неизвестно