Плешко муж Лидии — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешко муж Лидии

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешко Иван

Мать ребёнка: Кирик Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешко Пётр

Мать ребёнка: Кирик Лидия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирик Лидия Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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