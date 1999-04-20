Данилов Евгений Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1927
Дата смерти20.04.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1959
Сын: Данилов Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: Данилова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Нина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.04.1999