Бачило Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Бачило Андрей Леонович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Бачило Андрей Леонович
Место жительства
?.10.1850
дом №7
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Бачило Андрей Леонович
Место жительства
10.05.1858
дом №7
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно