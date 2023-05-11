Бачило Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачило Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Бачило Андрей Леонович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бачило Степан Андреевич

Отец ребёнка: Бачило Андрей Леонович

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
?.10.1850
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бачило Антон Андреевич

Отец ребёнка: Бачило Андрей Леонович

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
10.05.1858
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачило Андрей Леонович

Смерть
Неизвестно
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