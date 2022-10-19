Иванов Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Роман Иванович

Иванов Роман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1907

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1907

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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