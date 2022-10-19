Иванов Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1907
Отец: Иванов Иван
Мать: Иванова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана