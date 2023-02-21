Воротынцева (Лыкова) Елена Ивановна
Место рожденияКурская обл., п.Черемисиново д.Удерево
Дата рождения15.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1971
Отец: Лыков Иван Григорьевич
Мать: Лыкова Мария Михайловна
Курская обл., п.Черемисиново д.Удерево
Крещение
?.07.1972
Курская обл., г.Щигры
Бракосочетание
1997
г.Курск
Рождение ребёнка
14.03.2002
Сын: Воротынцев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Воротынцев Дмитрий Станиславович
г.Курск
Работа или профессия
Неизвестно
Медработник
Место жительства
Неизвестно