Воротынцева (Лыкова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротынцева (Лыкова) Елена Ивановна

Место рождения

Курская обл., п.Черемисиново д.Удерево

Дата рождения

15.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1971

Отец: Лыков Иван Григорьевич

Мать: Лыкова Мария Михайловна

Курская обл., п.Черемисиново д.Удерево
Крещение
?.07.1972
Курская обл., г.Щигры
Бракосочетание
1997

Муж: Воротынцев Дмитрий Станиславович

г.Курск
Рождение ребёнка
14.03.2002

Сын: Воротынцев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Воротынцев Дмитрий Станиславович

г.Курск
Работа или профессия
Неизвестно
Медработник
Место жительства
Неизвестно
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