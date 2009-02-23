Луппова Полина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуппова Полина Геннадьевна

Луппова Полина Геннадьевна

Место рождения

Слободской, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

23.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2009

Отец: Болтачев Генадий Геннадьевич

Мать: Луппова Ольга Валентиновна

Слободской, город Слободской, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close