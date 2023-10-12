Усов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Юлия

Мать ребёнка: Усова Таисия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Максим

Мать ребёнка: Усова Таисия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Таисия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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