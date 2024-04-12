Лобова Устинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобова Устинья Семеновна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лобов Сидор Леонтьевич

Отец ребёнка: Лобов Леонтий Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феодосия Леонтьевна

Отец ребёнка: Лобов Леонтий Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.09.1846

Сын: Лобов Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Лобов Леонтий Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Февронья Леонтьевна

Отец ребёнка: Лобов Леонтий Никифорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобов Леонтий Никифорович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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