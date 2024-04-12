Лобова Устинья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Лобов Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феодосия Леонтьевна
Отец ребёнка: Лобов Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
11.09.1846
Отец ребёнка: Лобов Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Февронья Леонтьевна
Отец ребёнка: Лобов Леонтий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно