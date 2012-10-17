Котонов Михаил
Место рождения
Дата рождения12.11.1936
Дата смерти17.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1936
Отец: Котонов Исаак
Мать: Котонова София
Рождение ребёнка
03.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котонова Серафима
Рига, Латвия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котонова Серафима
Смерть
17.10.2012
Остров, Россия
Похороны
20.10.2012
Рига, Латвия
Новое Еврейское Кладбище