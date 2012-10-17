Котонов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котонов Михаил

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.11.1936

Дата смерти

17.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1936

Отец: Котонов Исаак

Мать: Котонова София

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котонова Серафима

Рига, Латвия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котонова Серафима

Смерть
17.10.2012
Остров, Россия
Похороны
20.10.2012
Рига, Латвия
Новое Еврейское Кладбище
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