Чистяков Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: Чистякова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Чистякова -- Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1898
Дочь: Чистякова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чистякова -- Елена Ивановна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чистяков Василий Иванович
Мать ребёнка: Чистякова -- Елена Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1903
Мать ребёнка: Чистякова -- Елена Ивановна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Чистякова -- Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно