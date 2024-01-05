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Чистяков Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: Чистякова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Чистякова -- Елена Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1898

Дочь: Чистякова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чистякова -- Елена Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900

Сын: Чистяков Василий Иванович

Мать ребёнка: Чистякова -- Елена Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1903

Сын: Чистяков Илья Иванович

Мать ребёнка: Чистякова -- Елена Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1905

Сын: Чистяков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Чистякова -- Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова -- Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова -- Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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