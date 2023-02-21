Перфильева (Головина) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Головин Михаил
Рождение ребёнка
20.12.1899
Дочь: Главнова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Перфильев Василий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Перфильев Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Перфильев Василий
Рождение ребёнка
17.02.1906
Дочь: Калинина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Перфильев Василий
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Матюнина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Перфильев Василий
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Перфильев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Перфильев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перфильев Василий
Смерть
1951