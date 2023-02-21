Перфильева (Головина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Головина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Головин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1899

Дочь: Главнова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Перфильев Василий

Рождение ребёнка
1904

Сын: Перфильев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Перфильев Василий

Рождение ребёнка
17.02.1906

Дочь: Калинина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Перфильев Василий

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Матюнина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Перфильев Василий

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Перфильев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Перфильев Василий

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Василий

Смерть
1951
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