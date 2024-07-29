Диссон Григорий (Гирш) Ефимович (Хаим) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диссон Григорий (Гирш) Ефимович (Хаим)

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

30.10.1892

Дата смерти

Около ?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1892

Отец: Диссон Хайм (Ефим)

Мать: Анна (Хая) Самойловна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
21.05.1921

Сын: Диссон Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Прохорова Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1939

Дочь: Диссон Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Прохорова Ольга Николаевна

Смерть
Около ?.10.1941
Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Пропал без вести в начале Битвы за Москву, находясь в составе 17-ой стрелковой Московской Дивизии Народного Ополчения Москворецкого района - 17 МСДНО (19 сентября переименована в 17-ю стрелковую дивиз... Показать все

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