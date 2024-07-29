Диссон Григорий (Гирш) Ефимович (Хаим)
Место рождения
Дата рождения30.10.1892
Дата смертиОколо ?.10.1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1892
Отец: Диссон Хайм (Ефим)
Мать: Анна (Хая) Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1921
Мать ребёнка: Прохорова Ольга Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1939
Дочь: Диссон Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Прохорова Ольга Николаевна
Смерть
Около ?.10.1941
Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Пропал без вести в начале Битвы за Москву, находясь в составе 17-ой стрелковой Московской Дивизии Народного Ополчения Москворецкого района - 17 МСДНО (19 сентября переименована в 17-ю стрелковую дивиз... Показать все