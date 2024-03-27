(Хабибуллина) Бадрикамаль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хабибуллина) Бадрикамаль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1870

Сын: Хайретдинов Абдулвагап Имам

Отец ребёнка: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862

Рождение ребёнка
1883

Сын: Хайретдинов Нурмухаммед

Отец ребёнка: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862

Рождение ребёнка
01.01.1886

Сын: Хайретдинов Абдулкабир (Абдулкадир)

Отец ребёнка: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Хайретдинова Зейнеп Халиулла Кызы

Отец ребёнка: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862

Рождение ребёнка
11.09.1898

Дочь: (Халимуллина) Хадича

Отец ребёнка: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862

Смерть
Неизвестно

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