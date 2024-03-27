(Хабибуллина) Бадрикамаль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1870
Сын: Хайретдинов Абдулвагап Имам
Отец ребёнка: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862
Рождение ребёнка
01.01.1886
Сын: Хайретдинов Абдулкабир (Абдулкадир)
Отец ребёнка: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Хайретдинова Зейнеп Халиулла Кызы
Отец ребёнка: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862
Рождение ребёнка
11.09.1898
Дочь: (Халимуллина) Хадича
Отец ребёнка: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862
Смерть
Неизвестно