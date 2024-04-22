Бриль Зеновия Васильева
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Бриль Василий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Курак Антоний Адамов
Отец ребёнка: Курак Адам Иванов
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Курак Захарий Адамов
Отец ребёнка: Курак Адам Иванов
Рождение ребёнка
28.10.1870
Дочь: Курак Параскева Адамова
Отец ребёнка: Курак Адам Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курак Адам Иванов
Смерть
Неизвестно