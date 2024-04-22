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Бриль Зеновия Васильева

Место рождения

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Бриль Василий

Мать: не указана

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Курак Антоний Адамов

Отец ребёнка: Курак Адам Иванов

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Курак Захарий Адамов

Отец ребёнка: Курак Адам Иванов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
28.10.1870

Дочь: Курак Параскева Адамова

Отец ребёнка: Курак Адам Иванов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курак Адам Иванов

Смерть
Неизвестно
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