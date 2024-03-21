Тимохов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1891 ст.
Сын канцелярского служителя.
Рождение ребёнка
23.07.1899 ст.
Сын: Тимохов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тимохова (Меньшагина) Агапия Екимовна
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.
Дочь: Тимохова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Тимохова (Меньшагина) Агапия Екимовна
Смерть
Неизвестно