Тимохов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1891 ст.

Жена: Тимохова (Меньшагина) Агапия Екимовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сын канцелярского служителя.
Рождение ребёнка
23.07.1899 ст.

Сын: Тимохов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тимохова (Меньшагина) Агапия Екимовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.

Дочь: Тимохова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Тимохова (Меньшагина) Агапия Екимовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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