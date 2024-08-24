Корнилова (Модестова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Модестова) Анна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.02.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилов Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Василий Андреевич

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