Головина Дарья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Дарья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Головина) Афонасия Ефимовна

Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно

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