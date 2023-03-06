Головина Дарья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Головина) Афонасия Ефимовна
Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно