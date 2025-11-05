Бунтин Дмитрий
мужской, родился 13.05.1984, Москва, город федерального значения Москва
ОтецБунтин Геннадий13.06.1959 г.р.
МатьБунтина Татьяна28.02.1960 г.р.
Супруги
Бунтина ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1984
Отец: Бунтин Геннадий
Мать: Бунтина Татьяна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунтина ?
Рождение ребёнка
29.04.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бунтина ?