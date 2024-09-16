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Солуянов Валерий Константинович

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Дата рождения

06.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1954

Отец: Солуянов Константин Иванович

Мать: Солуянова (Баранова) Полинария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Волкова) Ирина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бурундукова) Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
18.06.1983

Дочь: (Солуянова) Елена Валерьевна

Мать ребёнка: (Волкова) Ирина Павловна

Рождение ребёнка
18.06.1983

Дочь: (Солуянова) Яна Валерьевна

Мать ребёнка: (Волкова) Ирина Павловна

Рождение ребёнка
16.05.2005

Сын: Марко Кравченко Мишель

Мать ребёнка: не указана

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