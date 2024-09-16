Солуянов Валерий Константинович
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Федерация
Дата рождения06.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Волкова) Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1983
Дочь: (Солуянова) Елена Валерьевна
Мать ребёнка: (Волкова) Ирина Павловна
Рождение ребёнка
18.06.1983
Дочь: (Солуянова) Яна Валерьевна
Мать ребёнка: (Волкова) Ирина Павловна
Рождение ребёнка
16.05.2005
Мать ребёнка: не указана