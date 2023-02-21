Никулина Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1893

Сын: Никулин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Никулин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Никулин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно
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