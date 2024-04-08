Абдракип Абдулбасыров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдракип Абдулбасыров

Абдракип Абдулбасыров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1858 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Габдулбасыр Абдулхаиров

Мать: Шамсукамар

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Салиха

Мать ребёнка: Малиха Абдулхалипова

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Ахметыла

Мать ребёнка: Малиха Абдулхалипова

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Вазифа

Мать ребёнка: Малиха Абдулхалипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиха Абдулхалипова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close