Абдракип Абдулбасыров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Габдулбасыр Абдулхаиров
Мать: Шамсукамар
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Салиха
Мать ребёнка: Малиха Абдулхалипова
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Ахметыла
Мать ребёнка: Малиха Абдулхалипова
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Вазифа
Мать ребёнка: Малиха Абдулхалипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малиха Абдулхалипова
Смерть
Неизвестно