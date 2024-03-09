Заварзин Анатолий Сергеевич Между 1938 и 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗаварзин Анатолий Сергеевич

Заварзин Анатолий Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1938 и 1939

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Между 1912 и 1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1938 и 1939

Отец: Заварзин Сергей Тимофеевич

Мать: Заварзина (Гуськова) Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.