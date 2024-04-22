Лисовская (Талменева) Прасковья Андрияновна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти27.06.1911
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
12.02.1861
Рождение ребёнка
21.06.1862
Дочь: Лисовская Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович
Рождение ребёнка
11.10.1865
Сын: Лисовский Яков Степанович
Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович
Рождение ребёнка
12.09.1867
Сын: Лисовский Михаил Степанович
Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович
Рождение ребёнка
17.08.1870
Дочь: Шардина Василиса Степановна
Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович
Рождение ребёнка
30.07.1874
Сын: Лисовский Александр Степанович
Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович
Рождение ребёнка
14.07.1877
Сын: Лисовский Владимир Степанович
Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович
Рождение ребёнка
11.01.1881
Сын: Лисовский Антон Степанович
Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович
Смерть
27.06.1911
Указано, что умерла от старости.