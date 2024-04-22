Лисовская (Талменева) Прасковья Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовская (Талменева) Прасковья Андрияновна

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Дата смерти

27.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Талменев Андриян Дмитриевич

Мать: Талменева Авдотья Михайловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1861

Муж: Лисовский Степан Феофанович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1862

Дочь: Лисовская Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1865

Сын: Лисовский Яков Степанович

Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1867

Сын: Лисовский Михаил Степанович

Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1870

Дочь: Шардина Василиса Степановна

Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1874

Сын: Лисовский Александр Степанович

Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Лисовский Владимир Степанович

Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1881

Сын: Лисовский Антон Степанович

Отец ребёнка: Лисовский Степан Феофанович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.06.1911
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Указано, что умерла от старости.
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