Сенкевич Антон Ильич
Место рожденияд. Каверляны, Койдановская волость, Минский уезд, Минская губерния, Российская империя
Дата рождения17.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенкевич Иосиф Антонович?
Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1884
Сын: Сенкевич Владимир Антонович?
Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна
Рождение ребёнка
02.10.1886
Дочь: (Сенкевич) Харитина Антоновна
Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна
Рождение ребёнка
09.12.1887
Сын: Сенкевич Игнатий Антонович
Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна
Рождение ребёнка
27.07.1890
Сын: Сенкевич Михаил Антонович
Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна
Рождение ребёнка
24.11.1892
Сын: Сенкевич Стефан Антонович
Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна
Рождение ребёнка
05.03.1895
Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна
Смерть
Неизвестно