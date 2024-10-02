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Сенкевич Антон Ильич

Место рождения

д. Каверляны, Койдановская волость, Минский уезд, Минская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1850

Отец: Сенкевич Илья Игнатьевич

Мать: Сенкевич (Кавецкая) Антонина Феодоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенкевич Иосиф Антонович?

Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенкевич Виктория Васильевна

Рождение ребёнка
07.06.1884

Сын: Сенкевич Владимир Антонович?

Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна

Рождение ребёнка
02.10.1886

Дочь: (Сенкевич) Харитина Антоновна

Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна

Рождение ребёнка
09.12.1887

Сын: Сенкевич Игнатий Антонович

Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна

Рождение ребёнка
27.07.1890

Сын: Сенкевич Михаил Антонович

Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1892

Сын: Сенкевич Стефан Антонович

Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна

Рождение ребёнка
05.03.1895

Сын: Сенкевич Фёдор Антонович

Мать ребёнка: Сенкевич Виктория Васильевна

Смерть
Неизвестно

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